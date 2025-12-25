Slušaj vest

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan obratio se javnosti, i tom prilikom govorio o Gazi, Izraelu i regionalnim pomorskim sporovima, odbacujući izraelske poteze i izjave premijera Benjamina Netanjahua.

Ukazao je na više od 70.000 palestinskih smrtnih slučajeva, kontinuiranu blokadu humanitarne pomoći i potvrdio čvrst stav Ankare u istočnom Mediteranu.

Erdogan je predstavio jedinstven i dosledan stav Turske o Gazi, Izraelu i pomorskim pitanjima u regionu, opisujući ga kao čvrst, ali odmeren.

U javnom obraćanju, naglasio je da nema promene politike, rekavši da sporazumi, potpisi ili političke poruke "neće promeniti naš kurs". Njegove izjave su kombinovale spoljnopolitičku diplomatiju sa jasnom moralnom procenom, predstavljajući Ankaru kao aktera koji ne odustaje od svojih prava, ali ne pribegava ishitrenim potezima.

Naglasio je da se turski pristup dosledno primenjuje na sva otvorena pitanja.

"Bilo da je u istočnom Mediteranu, Egeju ili bilo gde drugde", rekao je Erdogan, Turska neće prisvojiti ono što joj ne pripada, ali neće dozvoliti ni da joj se oduzmu legitimna prava. Navođenje ovih oblasti ukazuje na to da Ankara regionalne sporove vidi kao povezanu celinu, a ne kao izolovane incidente.

Foto: Emin Sansar / AFP / Profimedia

Najoštrija poruka upućena je izraelskom političkom rukovodstvu. Bez navođenja imena, Erdogan je rekao da oni koji su "odgovorni za krv više od 70.000 Palestinaca nemaju moralni legitimitet u našim očima", dodajući da njihove provokacije nisu ništa drugo do prazna buka.

Pominjanje broja žrtava korišćeno je kao osnova za moralni argument, a ne za vojnu procenu, čime je Gaza predstavljena prvenstveno kao humanitarno i etičko, a ne čisto bezbednosno pitanje.

Istovremeno, naglasio je da Turska "i danas stoji na strani mira i razuma", jasno razlikujući uzdržanost od pomirenja.

"To ne znači da prihvatamo nepravdu ili da ćutimo pred ugnjetavanjem. Nikada", rekao je Erdogan.

Humanitarna obaveza pod znakom pitanja

Centralni deo njegovog obraćanja bio je posvećen humanitarnoj situaciji u Gazi. Erdogan je podsetio da je, prema sporazumu, trebalo da ulazi 600 kamiona sa humanitarnom pomoći dnevno, ali da Izrael nije ispunio ovu obavezu, "uporno ometajući isporuku pomoći uz neosnovane izgovore". Istakao je da patnja civilnog stanovništva traje uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 11. oktobra, dok su čitava stambena područja svedena na ruševine.

Posebno je naglasio uticaj vremenskih uslova, govoreći o obilnim kišama, poplavljenim šatorima i bebama i deci koji pate od hipotermije. Ove scene, rekao je, najbolji su dokaz da svako kašnjenje u isporuci pomoći ima direktne i tragične posledice po civile.

Erdogan je podsetio da je Turska istorijski bila utočište za ugnjetavane, "bez obzira na veru, jezik ili poreklo".

Pomenuo je Jevreje koji su bežali od inkvizicije i nacističkog progona, kao i druge narode koje je Turska štitila na Kavkazu, Balkanu, u Africi i Aziji.

"To je bilo tačno u prošlosti, tačno je danas i nikada se neće promeniti", rekao je.

Zaključujući svoj govor o Gazi, Erdogan je rekao: "Kao Turska, nećemo se pokoriti, nećemo ćutati i nećemo zaboraviti. Nikada nećemo ostaviti Gazu na miru".