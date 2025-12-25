Slušaj vest

Format pisanog dokumenta kojim će Rusija potvrditi da nema nameru da napadne zemlje NATO-a mogao bi biti predmet pregovora, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Rusija je spremna da formalizuje relevantne obaveze u obliku pisanog, pravno obavezujućeg dokumenta. Njegov konkretan oblik može se utvrditi tokom pregovora, ali mora biti punopravni međunarodni pravni akt", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenosi TASS.

Ona je dodala i da Rusija ostaje "otvorena za ozbiljne razgovore, za ozbiljan dijalog", za razliku, kako je navela, od većine zapadnih zemalja, koje su, prema njenim rečima, izabrale put vojno-političke i ekonomske eskalacije, koja je sada "eskalirala u pritisak".

Zaharova je rekla i da NATO neopravdano povećava vojnu aktivnost u blizini granica ruske Kalinjingradske oblasti.

"Nažalost, situacija u Baltičkom moru i regionu ostaje teška. U regionu, uključujući i neposrednu blizinu granice naše zemlje, granica kalinjingradskih vlasti, nastavlja se neopravdano povećanje vojne aktivnosti zemalja članica NATO-a", saopštila je Zaharova.

Kalinjingradska oblast je odvojena od kopnenog dela Ruske Federacije granicama zemalja EU, a sankcije EU ograničavaju kopneni tranzit u region.

