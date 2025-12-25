Slušaj vest

Prvi potpredsednik ukrajinskog parlamenta - Vrhovne rade, Oleksandr Kornienko najavio je večeras da će sutra biti održan prvi sastanak radne grupe za pripremu zakonodavnih predloga o tome kako bi se u Ukrajini, pod ratnim stanjem, mogli održati izbori, piše Ukrajinska pravda.

Sutra su 13 sati biće održan prvi onlajn sastanak radne grupe o pripremi izbroa i referenduma u ratnom starnju i periodu posle rata, rekao je Kornienko i dodao da je u radnoj grupi oko 60 osoba.

Kornienko je rekao da radna grupa uključuje po dva predstavnika iz svake parlamentarne grupacije i oko 10 osoba iz ključnih organizacija civilnog sektora, izvršne vlasti i bezbednosnih agencija.

U njoj su i pet članova Centralne izbore komisije, naglasio je on i dodao da bi Komisija trebalo da iznese probleme održavanja izbora u ratnom i postratnom periodu.

Radićemo oko dva sata i planirano je da se sastanak prenosi onlajn na društvenim mrežama i Jutjubu, rekao je Kornienko.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

