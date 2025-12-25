Slušaj vest

Urugvaj ne slavi Božić i Rođenje Hristovo 25. decembra, već Dan porodice, jer je zakon o razdvajanju Crkve od države, usvojen 1919. godine, zvanično ukinuo sve katoličke praznike u maloj južnoameričkoj zemlji, preneli su danas svetski mediji i dodali da ipak nadbiskupija Montevidea nije odustala od nade da će oživeti verske tradicije.

Urugvaj je zemlja sa jedinstvenim karakteristikama u Latinskoj Americi. Dok su njeni veliki susedi upleteni u političke sukobe unutar duboko podeljenih konteksta, ova mala zemlja održava tihi, ponekad čak i dosadni, centrizam koji joj je doneo nadimak

"Švajcarska Latinske Amerike".

Dok ostatak kontinenta nastavlja da održava bliske veze sa Katoličkom crkvom, i dalje u većini uprkos usponu evangelista, Urugvaj je potvrdio svoj sekularizam 1919. godine zakonom o razdvajanju Crkve od države.

Božić je tako postao Dan porodice, prenosi sajt Kurije enternasional (Courrier international).

"Ta promena ne utiče samo na Božić, već i na sva druga hrišćanska slavlja", preneo je argentinski dnevni list Klarin i dodaje da je Bogojavljenje je postalo Dan deteta, a Velika nedelja (poslednja nedelja pred Uskrs) Dan turizma.

Urugvajska univerzitetska profesorka Gabrijela Mordecki (Gabriela) je rekla da je to preimenovanje praznika deo istorijskog procesa koji proizilazi iz sukoba između Katoličke crkve i sekularnih grupa, posebno pod uticajem masona, koji datira iz 19. veka.

Ona objašnjava da se taj sukob intenzivirao 1876. godine reformom kojom je uspostavljeno besplatno, obavezno i sekularno obrazovanje.

"Na početku 20. veka, ličnosti poput antiklerikalnog predsednika Hosea Batljea i Ordonjesa (Jose Batlle y Ordonez) (1903–1907 i 1911–1915) takođe su promovisale ovo razdvajanje Crkve i države", rekla je ona.

List Klarin navodi uklanjanje verskih simbola u javnim institucijama i zvaničnim proslavama Urugvaja takođe je nastojalo da odražava pluralističkije društvo, slobodno od verskih ograničenja.

Urugvajci se i dalje okupljaju 24. i 25. decembra, ali prvenstveno slave vreme sa porodicom i prijateljima, ostavljajući po strani hrišćanske tradicije.

List dodaje da u javnim prostorima nema ni jaslica niti verskih referenci. Tako se 47,2 odsto urugvajskog stanovništva izjašnjava kao neko ko nema religiju (u poređenju sa 42 odsto katolika), 1,2 odsto se identifikuje kao ateista, a 0,3 odsto kao agnostik.

Međutim, Katolička crkva nije odustala od nade da će povratiti kontrolu nad proslavama Božića.

Od 2016. godine, svakog decembra, nadbiskupija Montevideo pokrenula je "inicijativu za evangelizaciju kako bi povratila hrišćansko značenje Rođenja Hristovog u sekularizovanom društvu", preneo je Vatikan njuz (Vatican News).

Transparenti sa prikazom Svete porodice prikazani su na fasadama katoličkih crkava, škola i univerziteta, sa sloganom "Božić sa Isusom".

Ove godine je pokrenut i podkast, koji se poklopio sa kampanjom plakata u autobusima u glavnom gradu Urugvaja.