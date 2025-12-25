Slušaj vest

Turska policija je, u koordiniranim racijama širom zemlje, privela 115 osumnjičenih članova Islamske države (ISIS) zbog navodnih zavera povezanih sa proslavama Božića i Nove godine, javlja CNN.

Izdati su nalozi za hapšenje 137 osumnjičenih nakon što su istražitelji utvrdili da operativci ISIS, planiraju napade u Turskoj tokom prazničnog perioda, saopštilo je danas istanbulsko tužilaštvo.

„Otkrivene su informacije da je Oružana teroristička organizacija ISIS planirala da izvrši akcije usmerene na našu zemlju, posebno na nemuslimanske pojedince, u okviru predstojećih božićnih i novogodišnjih događaja“, navodi se u saopštenju.

„Bili su u kontaktu sa konfliktnim zonama u okviru aktivnosti terorističke organizacije“, dodaje u saopštenju tužilaštvo.