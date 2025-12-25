Slušaj vest

Brat i sestra, koje je otac ubio na spavanju, a onda izvršio samoubistvo u Turskoj, sahranjeni su jedan pored drugog.

Neutešna majka nije mogla da suzdrži suze na sahrani dece, pitajući se kako će podneti ovu bol i živeti bez njih.

Do užasa je došlo na Badnje veče oko 21 sat u provinciji Adana. Ibrahim Kiradži, tekstilni radnik koji živi u stanu na drugom spratu, upucao je svoju ćerku Derin (13) i sina sa invaliditetom Doruka (11) u grudi, iz za sada nepoznatih razloga.

Posle zločina je otišao kod stanodavca, priznao da je upucao svoju decu i rekao mu da pozove policiju. Dok se vraćao kući, Ibrahim se upucao u glavu istim pištoljem kojim je ubio svoju decu.

Policija i bolničari, koji su stigli na lice mesta nakon dojave, pronašli su beživotna tela oca i dvoje dece. Tela su zatim prevezena na obdukciju.

Turski mediji pišu da se porodica preselila iz Hataja u Adanu nakon zemljotresa 6. februara, a onda se razveo od svoje žene Nazan pre godinu i po dana.

Otkriveno je da je Ibrahim stavio Derin i Doruka na spavanje uveče, a onda im usta prekrio jastucima kako bi ih sprečio da naprave bilo kakvu buku, pre nego što je pucao.

Mediji pišu da je Ibrahim pozvao svoju devojku da živi sa njim u istoj kući, i da je to izazvalo razdor i razvod između njega i njegove supruge.

Njegova bivša supruga Nazan rekla je policiji da je Ibrahim ranije pretio da će ubiti decu i okončati svoj život.

Neutešna majka lila je suze na sahrani dece, dok su je rođaci pridržavali.

"Moj sin je hladan, moje dete je umrlo otvorenih očiju. Da li ovako treba da vidim svoje dete? Kako ću podneti ovaj bol, jedan pucanj nije bio dovoljan, moju decu je upucao i u grudi. Kako je ovo mogao da uradi?", jecala je neutešna žena.

Brat i sestra sahranjeni su jedan pored drugog, dok je njihov otac sahranjen u Hataju.