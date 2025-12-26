Slušaj vest

Najmanje 60 osoba koje su bile zatvorene posle predsedničkih izbora u 2024. godine oslobođeno je za Božić, a reč je o osobama uhapšenim tokom politčke krize izazvane reizborom predsednika Venecuele Nikolasa Madura za treći mandat.

Kako navodi Figaro, pomenute izbore venecuelanska opozicija osporava uz tvrdnje o izbornim nepravilnostima.

Posle proglašenja Madurove pobede izbili su protesti, tokom kojih je uhapšeno oko 2.400 ljudi, koje je predsednik Venecuele nazvao "teroristima". Prema zvaničnim podacima, više od 2.000 njih je u međuvremenu pušteno na slobodu.

"Slavimo oslobađanje više od 60 Venecuelanaca koji nikada nisu smeli da budu proizvoljno pritvoreni", izjavila je predsednica Komiteta za slobodu političkih zatvorenika Adreina Baduel.

Ona je dodala da će organizacija "nastaviti da radi" na oslobađanju "svih političkih zatvorenika", ističući da u zemlji i dalje postoji više od 1.000 porodica čiji su članovi iza rešetaka iz političkih razloga.

Okolnosti pod kojima je do ovih oslobađanja došlo za sada nisu razjašnjene.

