Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, izjavio je danas izraelski ministar odbrane Izrael Kac.

„Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar Pojasa će postojati značajna bezbednosna zona“, rekao je Kac tokom konferencije koju je organizovao list Makor Rišon, koji se zalaže za doseljavanje.

Dodao je da će tako ostati čak i u slučaju prelaska na drugu fazu mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i razoružavanja Hamasa.

Bezbednosna zona bi se prostirala unutar Gaze, a izraelska naselja bi mogla biti stvorena u severnom delu priobalnog pojasa radi zaštite bezbednosne zone.

"Vozim auto samo unazad"

Kac, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanjahua, time je ponovo protivrečio elementima Trampovog mirovnog plana, koji predviđa postepeno povlačenje svih izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Iako je izgledalo da Kac povlači svoje komentare nakon kritika sličnih izjava iznetih prekjuče, on je to danas negirao na konferenciji. „Ja vozim automobil samo unazad“, rekao je.