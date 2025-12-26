OVOGA SE NE ODRIČE NI MILIMETAR: Putin otkrio koje je zahteve uputio Amerikancima!
Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i dalje zahteva kontrolu nad čitavim Donbasom, uključujući i oblasti koje ruski vojnici nisu uspeli da osvoje vojnim putem.
Kako prenosi Ukrajinska pravda, Putin je govorio o razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o takozvanom mirovnom planu.
Takođe, on je govorio i o sporazumima u Enkoridžu, o planu američke strane i o stavovima koji su, moglo bi se reći, dogovarani u hodu.
On je naveo da su se Amerikanci kasnije povukli iz nekih sopstvenih predloga nakon razgovora sa Evropljanima i da je to znak slabosti.
Putin je potvrdio da Rusija ostaje spremna da prihvati ustupke koje je dogovorio u vreme razgovora u Enkoridžu.
"Drugim rečima, stav je da je 'Donbas naš'. Rečeno je da '‘pitanje čvorišta Kramatorsk - Kostjantinivka - Slovjansk nije predmet rasprave'. Međutim, delimična razmena teritorija sa ruske strane takođe nije isključena", izjavio je ruski lider.
Putin nije krio ni to da su u toku razgovori o zajedničkom upravljanju Zaporoškom nuklearnom elektranom sa Sjedinjenim Američkim Državama, a ne sa Ukrajinom.
Inače, sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i Putina završen je bez postizanja bilo kakvih sporazuma i bez proglašenja prekida vatre u Ukrajini, uprkos tome što su oba lidera tvrdila da je ostvaren "veliki napredak".
