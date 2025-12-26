Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp poželeo je, osim mrtvim teroristima, i srećan Božić "svim ljigavcima koji su voleli Džefrija Epstajna".

"Srećan Božić svima, uključujući i mnoge ljigavce koji su voleli Epstajna, davali mu gomile novca, išli na njegovo ostrvo, prisustvovali njegovim žurkama i smatrali ga najboljim čovekom na svetu - samo da bi ga odbacili kao psa kada je postalo previše 'vruće'. Onima koji su lažno tvrdili da s njim nemaju nikakve veze, da ga nisu poznavali, govorili da je bio odvratna osoba, a zatim, naravno, okrivili predsednika Donalda Trampa, koji je zapravo bio jedini koji je odbacio Epstajna, i to mnogo pre nego što je to postalo moderno", naveo je Tramp na mreži Truth Social.

On je dodao da, kada njihova imena budu "izneta u tekućem radikalno levičarskom lovu na veštice" (plus jedan niskorazredni „republikanac“), i kada se otkrije da su svi oni demokrate, biće mnogo toga za objašnjavanje.

"Baš kao što je bilo i kada je postalo javno da je prevara 'Rusija, Rusija, Rusija' bila izmišljena priča - potpuna prevara - i da nije imala nikakve veze sa 'Trampom'. Raspali 'Njujork tajms', među mnogima drugima, bio je prinuđen da se izvini zbog svog lošeg i pogrešnog izbornog 'izveštavanja', čak do te mere da je izgubio mnoge pretplatnike zbog svog veoma netačnog (odnosno, lažnog) izveštavanja. Sada se isti gubitnici ponovo bave time, samo što će ovog puta mnogi njihovi prijatelji, uglavnom nevini, biti teško povređeni i reputaciono okaljani. Ali, nažalost, tako to ide u svetu korumpirane demokratske politike! Uživajte u onome što bi mogao biti vaš poslednji Srećan Božić", brutalan je bio Tramp.