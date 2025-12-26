Slušaj vest

Džang Sjaogang, portparol kineskog Ministarstva nacionalne odbrane, dao je ove komentare kao odgovor na upit medija o nedavnim komentarima japanske premijerke Sanae Takaiči i još jednog japanskog zvaničnika o japanskom nuklearnom naoružanju.

Takođe, u nedavnom izveštaju japanskog Ministarstva odbrane kritikovani su „brzo rastući rashodi za odbranu“ Kine i „povećanje aktivnosti u blizini Japana“, pominjući planove za raspoređivanje mobilne radarske opreme na Okinavi do 2026. godine radi praćenja kineskih vojnih aktivnosti.

Napominjući da su kineski izdaci za odbranu razumni, umereni i da ostaju ispod globalnog proseka kao udeo u BDP-u, Džang je rekao da su operacije kineske vojske u relevantnim vodama u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnom praksom, te da ne trpe nikakvo mešanje ili provokacije.

„Pozivamo Japan da prestane sa svojim lažnim narativima i zaustavi ciljano raspoređivanje protiv Kine. Preduzećemo odlučne kontramere protiv svakog uznemiravanja ili provokacija“, rekao je portparol.

Takođe, Džang je upozorio na sve vidljiviju i opasniju tendenciju ka militarističkom oživljavanju u Japanu, jer zemlja neumorno teži remilitarizaciji i ubrzava gomilanje vojske.

“Ove akcije predstavljaju očigledan izazov suštini međunarodne pravde, međunarodnom poretku posle Drugog svetskog rata i globalnom režimu neširenja oružja, predstavljajući ozbiljnu pretnju miru i stabilnosti u regionu i šire”, rekao je Džang.