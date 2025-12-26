Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un najavio je tokom posete postrojenju za proizvodnju municije da će Severna Koreja nastaviti da radi na razvoju raketa u narednih pet godina, objavili su državni mediji.

Kim je rekao da je „sektor proizvodnje raketa i granata u zemlji od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja“, prema KCNA.

Kim je ratifikovao nacrte dokumenata za modernizaciju velikih preduzeća za proizvodnju municije koji će biti podneti ključnom partijskom kongresu početkom 2026. godine kada će biti predstavljen plan razvoja Severne Koreje za narednih pet godina, izvestila je KCNA.

Kim Džong Un u poseti postrojenju za razvoj municije Foto: KCNA/KCNA

Proširenje proizvodnih kapaciteta

Naložio je proširenje proizvodnih kapaciteta raketa i granata, napominjući da će se o planovima za izgradnju novih fabrika municije odlučivati na predstojećem partijskom kongresu, prema KCNA.

„Da bi se zadovoljile buduće potrebe raketnih i artiljerijskih snaga Korejske narodne armije, neophodno je kontinuirano podizati nivo modernizacije industrije municije osnivanjem novih fabrika kako je planirano“, rekao je Kim.