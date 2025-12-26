Slušaj vest

Na sastanku sa ruskim privrednicima, predsednik Rusije Vladimir Putin je izneo šokantne detalje o sudbini najveće evropske nuklearne elektrane, Zaporožje.

U tekstu lista Komersanta navodi se da je Putin tvrdi da Rusija i SAD pregovaraju o zajedničkom upravljanju elektranom, a ono što posebno skreće pažnju je da se ti razgovori navodno vode mimo Ukrajine, na čijoj teritoriji se nalazi objekat.

Ali, evo glavnog zaokreta!

Prema rečima ruskog predsednika, SAD su pokazale konkretan interes da se kapaciteti nuklearke iskoriste za majningdigitalnih valuta!

U dogovoru Vašingtona i Moskve struja će ipak ići Ukrajini.

Iako se pregovara bez Kijeva, plan je da stanica nastavi da snabdeva Ukrajinu električnom energijom, ali na predlog i inicijativu američke strane.

1/5 Vidi galeriju nuklearka Zaporožje Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, EPA / Sergei Supinsky, Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zaposleni će morati da imaju ruske pasoše - svi ukrajinski stručnjaci koji su ostali da rade na stanici sada su zvanično postali državljani Rusije i rade u okviru ruskog "Rosatoma".

Ova tvrdnja, ukoliko se ispostavi tačnom, značila bi da Amerika pregovara sa Rusijom "iza leđa" Ukrajini o njihovoj najvrednijoj imovini.

Međutim, posebno čudna stvar je pominjanje "majninga" kriptovaluta u sred ratne zone je krajnje neobičan razlog za međunarodnu saradnju dve nuklearne sile.