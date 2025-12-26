Slušaj vest

Ukrajinski presretač-bespilotna letelica „Dženeral Čeri EJR“ uništila je jednu od najnovijih i istovremeno retkih ruskih izviđačkih bespilotnih letelica, „Knjaz Oleg Vešti“.

Prema rečima kompanije „General Čerešnja Ejr“, koja proizvodi FPV dronove i dronove protiv šaheda, posada „Groma“ 55. odvojene artiljerijske brigade „Zaporoška Seč“ uspešno je presrela vazdušnu metu, a samo dan kasnije NATO zemlja je predstavila svoj novi sistem kojim može da "sprži" dron u sekundi.

Poslednja reč ruske tehnologije

Dron „Knjaz Oleg Vešti“ trenutno se smatra najnovijim i jednim od najmodernijih ruskih izviđačkih dronova koji su se pojavili na frontu krajem 2024. i početkom 2025. godine.

Namenjen je za dubinsko vazdušno izviđanje i sposoban je da fotografiše i snima objekte 40-45 kilometara od linije fronta“, objasnila je kompanija.

Za razliku od starijih modela poput Orlana ili Zale, ovaj dron koristi rešenja koja su direktan odgovor na moderne izazove fronta:

Otpornost na ometanje: Koristi specifične sisteme komunikacije (u nekim verzijama se pominje i upravljanje preko optičkog kabla ili veoma zaštićenih digitalnih kanala) koji ga čine gotovo imunim na ukrajinske sisteme za elektronsko ratovanje.

Vizuelna kamuflaža: Dizajniran je tako da vizuelno podseća na ukrajinske dronove. Ovo je svesna taktika ruskih inženjera kako bi ukrajinske jedinice PVO oklevale sa pucanjem, misleći da je u pitanju njihov dron.

Foto: Printskrin

Raspon krila mu je 2,8 metara, dužina 0,82 metra, a težina 11 kg. Može da dostigne brzinu do 130 km/h i da se popne na visinu od 3.000 metara. Štaviše, dron može da radi bez satelitskog navigacionog sistema i ima bezbedan kanal otporan na elektronsko ratovanje.

„Presretanje ove klase izviđačkih dronova potvrđuje efikasnost ukrajinskih presretača u borbi protiv savremenih neprijateljskih sredstava za vazdušno izviđanje“, primetio je general Čerešnja.

Zašto je „retka zver“?