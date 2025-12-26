UKRAJINCI UNIŠTILI NAJSAVREMENIJE RUSKO ORUŽJE: Pogledajte snimak direktnog udara u retku zver! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinski presretač-bespilotna letelica „Dženeral Čeri EJR“ uništila je jednu od najnovijih i istovremeno retkih ruskih izviđačkih bespilotnih letelica, „Knjaz Oleg Vešti“.
Prema rečima kompanije „General Čerešnja Ejr“, koja proizvodi FPV dronove i dronove protiv šaheda, posada „Groma“ 55. odvojene artiljerijske brigade „Zaporoška Seč“ uspešno je presrela vazdušnu metu, a samo dan kasnije NATO zemlja je predstavila svoj novi sistem kojim može da "sprži" dron u sekundi.
Poslednja reč ruske tehnologije
Dron „Knjaz Oleg Vešti“ trenutno se smatra najnovijim i jednim od najmodernijih ruskih izviđačkih dronova koji su se pojavili na frontu krajem 2024. i početkom 2025. godine.
Namenjen je za dubinsko vazdušno izviđanje i sposoban je da fotografiše i snima objekte 40-45 kilometara od linije fronta“, objasnila je kompanija.
Za razliku od starijih modela poput Orlana ili Zale, ovaj dron koristi rešenja koja su direktan odgovor na moderne izazove fronta:
Otpornost na ometanje: Koristi specifične sisteme komunikacije (u nekim verzijama se pominje i upravljanje preko optičkog kabla ili veoma zaštićenih digitalnih kanala) koji ga čine gotovo imunim na ukrajinske sisteme za elektronsko ratovanje.
Vizuelna kamuflaža: Dizajniran je tako da vizuelno podseća na ukrajinske dronove. Ovo je svesna taktika ruskih inženjera kako bi ukrajinske jedinice PVO oklevale sa pucanjem, misleći da je u pitanju njihov dron.
Raspon krila mu je 2,8 metara, dužina 0,82 metra, a težina 11 kg. Može da dostigne brzinu do 130 km/h i da se popne na visinu od 3.000 metara. Štaviše, dron može da radi bez satelitskog navigacionog sistema i ima bezbedan kanal otporan na elektronsko ratovanje.
„Presretanje ove klase izviđačkih dronova potvrđuje efikasnost ukrajinskih presretača u borbi protiv savremenih neprijateljskih sredstava za vazdušno izviđanje“, primetio je general Čerešnja.
Zašto je „retka zver“?
Iako je najnoviji, on još uvek nije dostigao masovnu proizvodnju kao stariji modeli. Rusija ga koristi za specifične zadatke dubokog izviđanja (do 45 km) tamo gde je elektronsko ometanje previše jako za standardne dronove. Zato ukrajinski izvori svako obaranje ovog drona (poput ovog od strane posade „Grom“) tretiraju kao značajan uspeh, jer se radi o uništavanju tehnologije koja je tek stigla iz laboratorija na ratište.
(Kurir.rs/unian.net/Prenela i priredila: M.V.)