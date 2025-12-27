Slušaj vest

Japanska vlada odobrila je danas predlog vojnog budžeta za narednu godinu koji prelazi 9.000 milijardi jena (58 milijardi dolara) sa ciljem da ojača, pre svega, sposobnost udara i obalsku odbranu krstarećim raketama i bespilotnim letelicama, u vreme rastućih tenzije u regionu.

Predlog budžeta za fiskalnu 2026. godinu, koja počinje u aprilu, je veći za 9,4 odsto u odnosu na 2025. a označava i četvrtu godinu u tekućem japanskom ; petogodišnjem planu u kojima se znatno uvećavaju izdvajanje za oružje.

Povećanje budžeta usledilo je u vreme kada se Japan suočava sa porastom tenzija sa Kinom.

Premijerka Sanae Takaiči rekla je u novembru da bi japanska vojska mogla da bude uključena ako Kina preduzme akcije protiv Tajvana, samoupravnog ostrva koje Peking kaže mora da dođe pod njegovu vladavinu.

1/6 Vidi galeriju Sanae Takaiči Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Takaičina vlada pod američkim pritiskom za povećanje izdvajanja za vojsku obećala je da će dostići cilj od dva odsto BDP-a za njene potrebe do marta, dve godine pre plana. Japan takođe planira da revidira tekuću bezbednosnu i odbrambenu politiku do decembra 2026. godine i dalje ojača svoju vojsku.

Japan jača svoje ofanzivne sposobnosti sa raketama dugog dometa za napad neprijateljskih ciljeva sa daljine, što je veliko odstupanje od njegovog principa posle Drugog svetskog rata kada je ograničio upotrebu sile na sopstvenu samoodbranu.

Aktuelna bezbednosna strategija, usvojena 2022. godine imenuje Kinu kao najveći stratešk izazov i poziva na ofanzivniju ulogu japanske samoodbrane pod njenim bezednosnim savezom sa SAD.

U novom planu budžeta izdvaja se više od 970 milijardi jena (6,2 milijardi dolara) za jačanje japanske raketne sposobnosti. Tu se uključuje nabavka rakete zemlja-brod tipa 12, domaće proivodnje i unapređene, sa dometom od oko 1.000 kilometara.

Prvi kontingent raketa Tip-12 će biti raspoređen u japanskoj jugozapadnoj prefekturi Kumamoto do marta, godinu dana ranije nego je planirano, što pokazuje da Japan ubrzava raspoređivanje raketa u tom regionu.

Zbog sve starije i sve malobrojnije japanske populacije i teškoća sa vojskom bez dovoljno ljudstva, neophodno je obezbediti bespilotno oružje.

Radi odbrane obala Japan će potrošiti 100 milijardi jena (640 miliona dolara) za raspoređivanje vazdušnih, morskih i podvodnih dronova za nadzor i odbranu po sistemu nazvanom "Štit" planiran za mart 2028. godine, rekli su zvaničnici ministarstva odbrane.

Radi bržeg raspoređivanja ovog oružja Japan prvobitno planira da se osloni uglavnom na uvoz, moguće iz Turske ili Izraela.