Komandant švedskog vazduhoplovstva general-major Jonas Vikman, precizno je objasnio promenu strategije Švedske nakon ulaska u NATO i direktnog iskustva sa, kako je rekao, ruskim pretnjama na granicama Poljske.

Vilkman je bio potpuno direktan u definisanju ko je potencijalni neprijatelj Stokholma.

"Za nas je situacija kristalno jasna: pretnja našoj bezbednosti je Rusija. Imamo sistemsku vrstu konflikta između kolektivnog Zapada i Rusije i to diktira naš tempo", rekao je general-major.

On je objasnio tehnički paradoks s kojim su se suočili moderni lovci

"Starije generacije radara dizajnirali smo tako da ne detektuju male, spore ciljeve. Cilj je bio da radar ignoriše šumove, ali su ti ciljevi, 'šahed' dronovi, sada postali realna pretnja", dodao je on.

Foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Profimedia

Švedski Gripeni su tokom NATO misije dobili zadatak da čuvaju kritičnu tačku.

"Naša operacija u Poljskoj uključivala je zaštitu veoma važnog logističkog čvorišta. Tamo su takve mete ("šahedi") bile prisutne i morali smo da potvrdimo da možemo da ih presretnemo", dodao je on.

Švedska je morala da reaguje momentalno kako bi prilagodila avion novom načinu ratovanja.