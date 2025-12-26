Slušaj vest

Komandant švedskog vazduhoplovstva general-major Jonas Vikman, precizno je objasnio promenu strategije Švedske nakon ulaska u NATO i direktnog iskustva sa, kako je rekao, ruskim pretnjama na granicama Poljske.

Vilkman je bio potpuno direktan u definisanju ko je potencijalni neprijatelj Stokholma.

"Za nas je situacija kristalno jasna: pretnja našoj bezbednosti je Rusija. Imamo sistemsku vrstu konflikta između kolektivnog Zapada i Rusije i to diktira naš tempo", rekao je general-major.

On je objasnio tehnički paradoks s kojim su se suočili moderni lovci

"Starije generacije radara dizajnirali smo tako da ne detektuju male, spore ciljeve. Cilj je bio da radar ignoriše šumove, ali su ti ciljevi, 'šahed' dronovi, sada postali realna pretnja", dodao je on.

profimedia-0767491169.jpg
Foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Profimedia

Švedski Gripeni su tokom NATO misije dobili zadatak da čuvaju kritičnu tačku.

"Naša operacija u Poljskoj uključivala je zaštitu veoma važnog logističkog čvorišta. Tamo su takve mete ("šahedi") bile prisutne i morali smo da potvrdimo da možemo da ih presretnemo", dodao je on.

Švedska je morala da reaguje momentalno kako bi prilagodila avion novom načinu ratovanja.

"Sproveli smo brzi program verifikacije pre nego što smo se rasporedili. Nije lako - ti dronovi lete sporo, što je problem za lovce koji nisu dizajnirani za takve mete. Morali smo da osiguramo tehničku sposobnost da ih lociramo i pogodimo. Sada smo verifikovali: Gripen to može i to je sada deo naših zvaničnih sposobnosti", poručio je on.

(Kurir.rs/DefenseNews/P.V.)

Ne propustitePlanetaNATO ČLANICA DIGLA AVIONE, PRESRELI RUSKU LETELICU IZNAD BALTIKA: Vojska izdala saopštenje, zemlje na istočnom krilu NATO u velikoj pripravnosti!
nato 1.jpg
Planeta"AKO URADIMO OVE DVE STVARI, PUTIN VIŠE NEĆE NIKADA POKUŠATI DA NAPADNE UKRAJINU": Generalni sekretar NATO Rute uveren u takav scenario
collage.jpg
PlanetaUZNEMIRENI RUSKOM BRUTALNOŠĆU: NATO zemlja sprema hitan plan evakuacije duž granice sa Rusijom (FOTO)
Norveška vojska
PlanetaGLAVNI GRAD NATO ZEMLJE POSTAJE PRVI NA SVETU KOJI JE TOTALNO POKRIVEN "PATRIOTOM": Sistem će biti integrisan sa lovcima F-35
Patriot.jpg