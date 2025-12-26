Slušaj vest

Širom Grčke poljoprivrednici i dalje, uz pomoć hiljada traktora, blokiraju saobraćajnice, ostavljajući prolaz slobodnim makar u jednoj traci, dok se ključne odluke o daljem toku protesta očekuju tokom predstojećeg vikenda.

Oni poručuju da od vlade nisu dobili nikakva konkretna obećanja niti garancije da će njihovi zahtevi biti ispunjeni, zbog čega nastavljaju sa protestima i ostaju na blokadama.

Prema rečima poljoprivrednika, na auto-putu E65 je parkirano oko 3.000 traktora, ali saobraćaj nije poremećen, jer su jedna ili dve trake ostavljene otvorene za saobraćaj na svim nacionalnim putevima, što omogućava nesmetano kretanje tokom božićnih praznika, koji se u Grčkoj obeležavaju po gregorijanskom kalendaru.

Kako je najavljeno, poljoprivrednici će sutra u 12.00 sati, na blokadi kod Nikeje, doneti odluku o nastavku protesta.

- Ovaj sastanak je prethodnica nacionalnog sastanka koji se očekuje do nedelje - kazali su poljoprivrednici, ističući da će se na tom sastanku odlučiti da li će se i kako blokade pojačati.

Grčka vlada je istakla da je od 27 zahteva poljoprivrednika "16 rešeno, četiri su u razmatranju, dok sedam ne može biti zadovoljeno", ali poljoprivrednici insistiraju da su potrebni "konkretni odgovori" i smislen dijalog sa vladom.