Ruskinja je, po nalogu Kijeva, pokušala da postavi bombu na automobil jednog vojnog lica u Stavropolju, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB).

"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije u Stavropolju sprečila je protivpravnu delatnost državljanke Rusije, stanovnik Krasnodarskog kraja, rođene 2007. godine, koja je po nalogu specijalnih službi kijevskog režima pripremala teroristički akt usmeren protiv pripadnika Ministarstva odbrane Ruske Federacije", navodi se u saopštenju.

U FSB-u su istakli da je devojka dobila improvizovanu eksplozivnu napravu snage oko 400 grama u trotilskom ekvivalentu i planirala da je postavi na automobil u blizini vojne baze.

Uhapšena je na licu mesta. Istragom je utvrđeno da je devojka pala pod uticaj prevaranata koji su joj pretili krivičnim gonjenjem.

Pokrenuto je više krivičnih postupaka po različitim članovima zakona.

Devojka je svedočila da je fotografisala i snimala parkirane automobile, a zatim materijale poslala svom nadređenom. U potpunosti je priznala krivicu.

Pokrenut je krivični postupak po članovima o pokušaju terorističkog napada, nezakonitom posedovanju eksploziva i proizvodnji eksplozivnih naprava.

(Kurir.rs/RIA/Prenela:M.V.)

