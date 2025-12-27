Slušaj vest

Iran je zaplenio strani naftni tanker dok je prolazio kroz strateški važan Ormuski moreuz, preneli su danas državni mediji. Lokalni pravosudni zvaničnik Modžtaba Garamani izjavio je da je tanker prevozio oko četiri miliona litara, odnosno oko 25.000 barela, krijumčarenog goriva kada su ga zaplenile pomorske snage Iranske revolucionarne garde, navodi državna novinska agencija IRNA.

Gahrimani je rekao da je pritvoreno i 16 stranaca, članova posade tankera, dodajući da zaplena predstavlja značajan "udarac" za krijumčare. Nije naveo nacionalnost posade niti pod kojom je zastavom tanker plovio.

Iran povremeno zaplenjuje brodove koji prevoze naftu u regionu pod sličnim optužbama. U novembru je zaplenio jedan brod dok je prolazio kroz uski Ormuski moreuz, navodeći da je kršio propise, uključujući prevoz ilegalnog tereta.

Zapadne zemlje optužile su Iran za niz napada magnetnim minama na plovila 2019. godine, u kojima su oštećeni tankeri, kao i za napad dronom na tanker povezan sa Izraelom 2021. godine, u kojem su poginula dva evropska člana posade.

Ti napadi usledili su nakon što je tadašnji predsednik SAD Donald Tramp, tokom svog prvog mandata, jednostrano povukao SAD iz nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. godine.

Iran je u aprilu 2024. godine zaplenio i teretni brod MSC Aries, koji je plovio pod portugalskom zastavom.

Nakon godina tenzija između Irana i Zapada, kao i u kontekstu situacije u Pojasu Gaze, Iran je u junu vodio dvanaestodnevni rat punog obima sa Izraelom. Izraelski napadi doveli su do smrti visokih vojnih komandanata i nuklearnih naučnika u Iranu, dok je iranski raketni odgovor usmrtio 28 ljudi u Izraelu.

Teheran je dugo pretio zatvaranjem Ormuskog moreuza, uskog ulaza u Persijski zaliv kroz koji prolazi oko 20 odsto ukupne svetske trgovine naftom. Američka ratna mornarica već decenijama patrolira Bliskim istokom preko svoje Pete flote sa sedištem u Bahreinu, kako bi osigurala slobodnu plovidbu.