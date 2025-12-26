Slušaj vest

Muškarac je uhapšen nakon što je danas u fabrici gume u centralnom Japanu nožem izbo osam osoba, dok je još sedmoro povredio supstancom za koju se veruje da je izbeljivač, saopštili su zvaničnici.

Osam osoba je prebačeno u bolnice nakon što ih je muškarac napao nožem u krugu kompanije Yokohama Rubber u gradu Mišima, u prefekturi Šizuoka, zapadno od Tokija, navode iz vatrogasne službe "Fujisan Nanto".

Vatrogasna služba je za agenciju AP potvrdila da je petoro izbodenih u kritičnom stanju, ali ostali detalji za sada nisu dostupni.

Policija prefekture Šizuoka saopštila je da je napadač, tridesetosmogodišnji muškarac, uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva u fabrici, ali nisu iznosili više detalja o motivu.

Još sedam osoba zadobilo je povrede kada je napadač tokom napada na njih bacio izbeljivač, dodali su iz vatrogasne službe. Drugi detalji o incidentu trenutno nisu poznati.

(Kurir.rs/ABC/P.V.)

