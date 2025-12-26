Slušaj vest

Poljski naučnici su razvili elektromagnetni sistem koji može trenutno da onesposobi neprijateljske dronove, što je proboj za koji istraživači kažu da bi mogao da transformiše način na koji se štite kritična infrastruktura i osetljive lokacije.

Sistem, poznat kao STRATUS, kreirao je tim sa Tehnološkog univerziteta u Gdanjsku i koristi snažne elektromagnetne impulse za poremećaj ili uništavanje elektronskih komponenti bespilotnih letelica.

Za razliku od konvencionalnih mera protiv dronova, kao što su vatrena paljba ili eksplozivni presretači, STRATUS se oslanja na kratke, visokointenzitetne elektromagnetne impulse koji mogu da neutrališu dron gotovo trenutno bez izazivanja fizičkih eksplozija.

Istraživači kažu da ovo čini sistem posebno pogodnim za upotrebu u blizini kritične infrastrukture kao što su aerodromi, elektrane, luke, kao i javni događaji, gde tradicionalne metode mogu predstavljati dodatne rizike.



Srce sistema je napredni elektromagnetni efektor sposoban da generiše izuzetno jake, ali precizno ciljane impulse. Prema istraživačkom timu, glavni inženjerski izazov nije bio stvaranje samog impulsa, već kontrola ekstremnih napona i gustina snage, uz obezbeđivanje bezbednog rada.

Istraživači su uporedili sistem sa „nevidljivim štitom“, jer elektronski onesposobljava dronove umesto da ih obara.