Turske vlasti saopštile su u petak da su privele člana ekstremističke grupe Islamska država koji je osumnjičen da je planirao napade za vreme novogodišnjih proslava.

Ovo hapšenje prijavljeno je dan pošto je kancelarije istanbulskog tužilaštva saopštila da su sprovedene simultane racije tokom kojih je privedeno više od 100 osoba za koje se sumnja da su članovi terorističke Islamske države koji su navodno planirali napade tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Državna agencija Anadolija javila je danas da je Ibrahim Burtakudžin uhapšen u zajedničkoj operaciji koju su obavili policija i Nacionalna obaveštajna agencija u jugoistočnom gradu Malatiji.

Bezbednosni zvaničnici rekli su Anadoliji da je on bio u kontaktu sa mnogo simpatizera Islamske države u Turskoj i u inostranstvu, kao i da je tražio šansu da se pridruži aktuelnim borbama u konfliktnim zonama.

Vlasti su takođe zaplenile digitalni materijal i zabranjene publikacije koje pripadaju Islamskoj državi tokom upada u njegovu kuću.

Tužilaštvo u Istanbulu saopštilo je u četvrtak da su izdali nalog za hapšenje 137 osoba a da su uhapsili 115, kao i da je zaplenjeno oružje, municija, organizacioni dokumenti Islamske države. Tada je rečeno da policija traga za još 22 osumnjičena.