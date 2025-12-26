Slušaj vest

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je povređeno u eksploziji u džamiji u sirijskom gradu Homsu u petak, saopštilo je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Eksplozija je pogodila džamiju Imama Alija Ibn Abi Taliba u naselju Vadi al-Dahab, navodi se u saopštenju ministarstva na društvenim mrežama.

Preliminarne istrage su pokazale da je eksploziju izazvala naprava koja je bila postavljena unutar džamije, prema izveštaju sirijske državne novinske agencije Sana.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci i fotografije sa mesta tragedije.

Upozoravamo čitaoce da je sadržaj ovog snimka uznemirujuć, a možete ga pogledati na OVOM LINKU!

Napad se dogodio na dan kada mnogi vernici idu u džamiju na molitvu petkom.

Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju, iako je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nazvalo napad „terorističkom eksplozijom“.

Ministarstvo je u svom saopštenju navelo da su snage unutrašnje bezbednosti postavile kordon na džamiju i da su počele „istragu i prikupljanje dokaza kako bi se krivično gonili počinioci ovog krivičnog dela“.