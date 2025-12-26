Slušaj vest

Potraga za Timurom Mindičem, jednim od najmoćnijih begunaca od ukrajinskog pravosuđa, pretvorila se u fizički obračun na ulicama Tel Aviva!

Novinarska ekipa Ukrajinske pravde (UP), predvođena novinarom Mihailom Tkačem, napadnuta je u trenutku kada su pokušali da dokumentuju prisustvo Mindiča i njegovog saradnika Aleksandra Cukermana u luksuznom stambenom kompleksu "Ne'eman Towers".

Incident je počeo ispred samog ulaza u ove elitne kule, koje služe kao utočište energetskim tajkunima osumnjičenim za višemilionsku korupciju u aferi "Midas".

Dok su novinari obavljali svoj posao, na njih su nasrnula nepoznata lica. Napad je bio silovit i sračunat da se ekipa zastraši i natera na povlačenje, uz pokušaj da se spreči svako dalje snimanje kompleksa.

Haos koji je nastao pred kapijama "Ne'eman" kula primorali su izraelsku policiju na hitnu intervenciju. Tek nakon dolaska policijskih snaga, fizički sukob je prekinut, a novinarima je omogućeno da se povuku bez težih posledica.

Ono što ovaj napad čini posebno zlokobnim jeste činjenica da je Mindič, prema saznanjima novinara, unapred imao informaciju da je ekipa UP stigla u Izrael. Begunac nije samo pasivno izbegavao javna mesta, već je oko sebe imao krug ljudi spremnih na fizički obračun kako bi održali zid ćutanja oko njegovog novog života u egzilu.

Uprkos napadu i pokušajima zastrašivanja, ekipa je nastavila misiju, prateći drugi trag koji ih je odveo do sumnjive prodavnice u gradu. Tamo je snimljen Aleksandar Cukerman kako ulazi u objekat koji, prema izvorima iz istrage, služi kao paravan za ilegalne novčane transakcije i pranje kapitala iznesenog iz Ukrajine.

Iako je Mindič danima izbegavao novinare, nosio kapu i naočare na toplini kako bi se maskirao, Tkač ga je "saterao u ćošak" na plaži u Tel Avivu, daleko od njegove kuće. Pošto na plaži nije imao gde da pobegne, morao je da stane i odgovara.

Mindič: "Sve je "manipulacija"

Mindič je direktno u kameru izjavio da su optužbe protiv njega za korupciju u energetici (operacija "Midas") obične "manipulacije". On negira bilo kakvu krivicu.

Na direktno pitanje o povratku, Mindić je jasno stavio do znanja da ne planira da se vrati u Ukrajinu niti da daje iskaze pred istražnim organima (NABU i SAP). Kako Tkač navodi, njemu je u Izraelu "udobno" jer ta država retko izručuje svoje građane.

Mindič je potvrdio da je njegova porodica već u Izraelu, deca idu u školu i vode normalan život, dok on u Ukrajini ima status "antiheroja" i begunca.