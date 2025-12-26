Slušaj vest

Veliko snežno nevreme zahvatilo je delove italijanskih Alpa ove nedelje, pa je tako u Limoneu zabeleženo neverovatnih 163 centimetara snega na visini od 1885 metara, kod žičare Pancani, dok se u Pratu Nevosu, na visinama iznad 1.600 metara nakupilo više od tri metara snega!

U oblasti Kuneo, u Pijemontu, bilo je obilnih kiša i snega, gde je palo više od metar snega.

Zbog opasnosti od lavina na francuskoj strani, nakon intenzivnih snežnih padavina u prethodnim satima, tunel Tenda zatvoren je za saobraćaj u oba smera.

U oblasti Verčeli izmereno je 59 centimetara u Alanja Valsesija na Monte Rosi, dok je u provinciji Verbano-Kusio-Osola zabeleženo 68 centimetara na 2.070 metara kod planinarskog doma Zamboni u Mačunjagi, prenela je ANSA.

Tek večeras se očekuje poboljšanje vremena na severu Italije.

(Kurir.rs/P.V.)

