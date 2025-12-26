Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je plan od 20 tačaka za mirno rešavanje rata koji je Ruska Federacija pokrenula spreman već 90 odsto.

"Taj plan od 20 tačaka, na kojem smo radili, spreman je 90 odsto. Naš zadatak je da učinimo da sve bude spremno 100 odsto. To nije jednostavno i niko ne kaže da će odmah biti 100 odsto", rekao je on.

Zelenski je dodao da sastanci poput njegovih planiranih ličnih pregovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom na Floridi treba da pomognu da se „približi željeni rezultat“.

Prema njegovim rečima, predloženi plan ima četiri strane: Ukrajinu, SAD, Rusiju i Evropu.

"Naravno, tih 20 tačaka ne mogu se potpisati bez Rusije i bez Evropljana. Da, to je četvorostrani sporazum. Ali imamo i bilateralne dogovore. I ponovo, drugo je pitanje da li ih potpisujemo sa predsednikom (Trampom – prim. ur.) ili ne – potrebno je da ih još jednom razmotrimo. I, kao što sam rekao, svakodnevno dolazi do izmena u svim tim dokumentima od strane naših pregovaračkih timova. Mislim da se u nekim stvarima već može staviti tačka", dodao je Zelenski.

Pored toga, ukrajinski predsednik je skeptično ocenio mogućnost da se ruska strana saglasi sa predloženim planom. U tom kontekstu je naglasio da Rusija uvek traži razloge za odbijanje.