Slušaj vest

Bivši premijer Malezije Nadžib Razak osuđen je juče na 15 godina zatvora i novčanu kaznu od 2.8 milijardi dolara kao i konfiskaciju imovine, jer je na svoje privatne račune prebacio više od 700 miliona dolara iz fonda 1MDB, koji je u vlasništvu malezijskog Ministarstva finansija.

Nadžib je osuđen po četiri optužbe za zloupotrebu moći i 21 optužbe za pranje novca.

On je osuđen na 15 godina zatvora po svim tačkama optužnice za zloupotrebu moći i na još po pet godina za svaku od tačaka optužnice za pranje novca.

Kazne će se izdržavati istovremeno, što znači da će se Nadžib suočiti sa još dodatnih 15 godina zatvora. Nova kazna će se izdržavati nakon što mu se završi trenutna kazna za raniji slučaj 1MDB, kada je osuđen na 12 godina zatvora.

Nadžibov advokat je rekao da planiraju da se žale na presudu.

Nadžib je negirao da je počinio bilo kakvo krivično delo i rekao da je novac na njegovom računu "politička donacija iz Saudijske Arabije", kao i da su ga "obmanuli finansijeri predvođeni Lou Tejk Džom".

Lou Tejk Džo, za koga se smatra da je organizator ove šeme, još uvek je na slobodi.

Sudija Kolin Lorens Sekera rekao je da je Nadžibova tvrdnja o saudijskoj donaciji "neverovatna".

Četiri pisma navodnih saudijskog donatora su falsifikovana, a dokazi jasno pokazuju da sredstva potiču iz fonda 1MDB, rekla je ona.