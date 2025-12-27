Evo šta je u pitanju

To je navedeno u materijalima Kremlja za predsednički sastanak o novom državnom programu.

- Posebna pažnja se posvećuje izgradnji kapaciteta kopnenih snaga, održavanju i modernizaciji nuklearne trijade, razvoju univerzalnog sistema protivvazdušne odbrane i povećanju izvoznog potencijala ruskog naoružanja i opreme - navodi se u izveštaju.

Državni program naoružanja Rusije je dugoročni planski dokument koji predviđa razvoj, proizvodnju i održavanje naoružanja, vojne i specijalne opreme u borbenoj gotovosti, navodi agencija.

Odobrava ga predsednik Rusije svakih pet godina, a rok trajanja programa je 10 godina.