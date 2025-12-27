RUSI MODERNIZUJU NUKLEARNU TRIJADU! Ovo je plan naoružanja za narednu deceniju, jedna stavka je POSEBNO ZANIMLJIVA
To je navedeno u materijalima Kremlja za predsednički sastanak o novom državnom programu.
- Posebna pažnja se posvećuje izgradnji kapaciteta kopnenih snaga, održavanju i modernizaciji nuklearne trijade, razvoju univerzalnog sistema protivvazdušne odbrane i povećanju izvoznog potencijala ruskog naoružanja i opreme - navodi se u izveštaju.
Državni program naoružanja Rusije je dugoročni planski dokument koji predviđa razvoj, proizvodnju i održavanje naoružanja, vojne i specijalne opreme u borbenoj gotovosti, navodi agencija.
Odobrava ga predsednik Rusije svakih pet godina, a rok trajanja programa je 10 godina.
On se bavi svim potencijalnim pretnjama po nacionalnu bezbednost Ruske Federacije, kako postojećim tako i budućim.
Nuklearna trijada je pojam koji se odnosi na tri načina lansiranja raketa, a poseduje je većina nuklearnih sila.