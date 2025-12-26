Slušaj vest

Moskovski gradski sud osudio je za delo izdaje bivšeg zaposlenog u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, Arsenija Konovalova, na 12 godina zatvora zbog veze sa američkom obaveštajnom službom, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbednosti (FSB).

"Moskovski gradski sud izrekao je osuđujuću presudu državljaninu Rusije Arseniju Sergejeviču Konovalovu, rođenom 1987. godine, koji je uhapšen od FSB u martu 2024. godine zbog saradnje sa stranim obaveštajnim službama“, navodi se u saopštenju.

Konavalov će kaznu izdržavati u strogo režimskom zatvoru, a takođe mu je izrečena i novčana kazna od 100.000 rubalja (oko 1.100 evra) i ograničenje slobode u trajanju od jedne godine.

Presuda još nije pravosnažna.