DONETA PRESUDA RUSU U SLUČAJU IZDAJE: Evo koliko je dobio zatvora za prodavanje informacija Amerikancima (VIDEO)
Moskovski gradski sud osudio je za delo izdaje bivšeg zaposlenog u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, Arsenija Konovalova, na 12 godina zatvora zbog veze sa američkom obaveštajnom službom, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbednosti (FSB).
"Moskovski gradski sud izrekao je osuđujuću presudu državljaninu Rusije Arseniju Sergejeviču Konovalovu, rođenom 1987. godine, koji je uhapšen od FSB u martu 2024. godine zbog saradnje sa stranim obaveštajnim službama“, navodi se u saopštenju.
Konavalov će kaznu izdržavati u strogo režimskom zatvoru, a takođe mu je izrečena i novčana kazna od 100.000 rubalja (oko 1.100 evra) i ograničenje slobode u trajanju od jedne godine.
Presuda još nije pravosnažna.
"Tokom sprovedenih operativno-istražnih aktivnosti bezbednosnih organa utvrđeno je da je Konovalov, dok je bio zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, tokom dugoročne službene misije u SAD, za novčanu nadoknadu samoinicijativno predao američkoj obaveštajnoj službi tajne informacije koje je saznao u okviru svoje službe", navodi se u saopštenju službe.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)