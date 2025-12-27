Slušaj vest

Venecuela je oslobodila 99 ljudi koji su bili u zatvoru jer su na protestima osporavali pobedu Nikolasa Madura na predsedničkim izborima u julu prošle godine.

Ministarstvo zaduženo za zatvore je objavilo na društvenim mrežama da su vlasti "odlučile da pojedinačno procene svaki slučaj i odobre mere predostrožnosti u skladu sa zakonom, što je dovelo do puštanja na slobodu 99 građana".

Oni su bili pritvoreni "zbog učešća u aktima nasilja i podsticanja mržnje nakon izbornog dana 2024. godine", prenosi agencija Rojters (Reuters).

Grupe za zaštitu ljudskih prava i nevladine organizacije u Venecueli tvrde da su vlasti pustile na slobodu manje ljudi nego što tvrde.

Stotine hiljada ljudi protestovale su u Karakasu i drugde nezadovoljne rezultatima predsedničkih izbora, na kojima je Maduro pobedio po treći put i zahtevale da se pobednikom proglasi kandidat opozicije.

Na tim protestima je uhapšeno više od 2.000 ljudi, po navodima Vlade.

Izborna komisija Venecuele i Vrhovni sud su saopštili da su protesti imali za cilj da potkopaju pobedu Madura.

Madurova vlada tvrdi da nema političke zatvorenike, već samo "pritvorene političare koji žele da destabilizuju zemlju".

Visoki komesar Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava Folker Turk rekao je početkom decembra da se pojačava represija nad građanima u Venecueli i da su novinari, aktivisti, opozicija i humanitarni radnici pod pretnjama, uznemiravanjem i proizvoljnim pritvaranjem.