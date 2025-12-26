Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće u nedelju sa predsednikom SAD donaldom Trampom na Floridi o teritorijalnim pitanjima, glavnoj prepreci u mirovnim pregovorima, dok se mirovni plan od 20 tačaka i sporazum o bezbednosnim garancijama približavaju finalizaciji.

Objavljujući sporazum, Zelenski je rekao da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“, dok Vašington nastavlja svoje napore da okonča rusku invaziju na Ukrajinu, najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

„Što se tiče osetljivih pitanja: razgovaraćemo o Donbasu i nuklearnoj elektrani Zaporožje. Svakako ćemo razgovarati i o drugim pitanjima“, rekao je novinarima na komunikacionoj platformi WhatsApp.

Rusija želi da se Ukrajina povuče iz delova istočnog Donjeckog regiona, koje njene snage nisu uspele da zauzmu tokom skoro četiri godine rata. Moskva traži potpunu kontrolu nad regionom Donbasa, koji se graniči sa Donjeckom i Luganskom oblašću. Kijev, s druge strane, želi da se borbe zaustave, zamrzavajući trenutnu situaciju na frontu.

Sjedinjene Američke Države, koje pokušavaju da pronađu kompromis, predložile su uspostavljanje slobodne ekonomske zone na teritoriji koju bi Ukrajina na kraju napustila. Još uvek nije jasno kako bi ta oblast funkcionisala u praksi.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Teritorijalna pitanja

Teritorijalna pitanja i dalje predstavljaju kamen spoticanja u pregovorima.

Zelenski je rekao da bi o svakom kompromisu u vezi sa teritorijom trebalo da odluči ukrajinski narod na mogućem referendumu. Nuklearna elektrana Zaporožje, najveća u Evropi, nalazi se na bojnom polju i njome upravljaju ruske snage.

Zelenski je dodao da je svrha sastanka sa Trampom bila da se „izglade stvari“ oko predloga i razgovara o potencijalnim sporazumima vezanim za ukrajinsku ekonomiju. Rekao je da nije spreman da kaže da li će biti potpisivanja sporazuma tokom njegove posete, ali da je Ukrajina otvorena za to.

Sporazum o bezbednosnim garancijama između Ukrajine i SAD je „skoro spreman“, a 90 odsto nacrta plana od 20 tačaka je završeno, dodao je ukrajinski predsednik.

Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina, razgovarao je sa Trampovom administracijom nakon što je Moskva dobila američke predloge o mogućem mirovnom sporazumu, saopštio je Kremlj u petak. Ruski list Komersant objavio je da je Putin rekao nekim vodećim ruskim biznismenima da bi možda bio spreman da razmeni deo teritorije koju drže ruske snage na drugim mestima u Ukrajini, ali da zauzvrat želi ceo Donbas.