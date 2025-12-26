Slušaj vest

Dve osobe su poginule, a osam je povređeno, uključujući devetomesečnu bebu, u današnjem ruskom napadu na Harkov, saopštio je načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinegubov.

Sinegubov je naveo da su ruske snage bombardovale auto-put u Harkovu, preneo je Unian.

Istakao je da su u napadu oštećene desetine stambenih zgrada i privatnih kuća, kao i da su zapaljeni automobili.

Ruska vojska je u noći između četvrtka i petka pokrenula masovni napad na energetsku i lučku infrastrukturu Ukrajine, oštetivši nekoliko brodova, uključujući i strane.

Kurir.rs/Unian

Ne propustitePlanetaRUSI MASOVNO NAPALI HARKOV: Pogođena četiri gradska okruga, najmanje 51 povređenih (FOTO)
profimedia-0994636658.jpg
PlanetaZELENSKI SE OGLASIO POSLE RUSKOG NAPADA NA HARKOV: Morate biti potpuni nitkov da biste izvršili takve raketne udare na Veliki petak! (FOTO)
collage1.jpg
PlanetaRUSIJA GRANATIRALA HARKOV RAKETAMA S-300 I S-400: Četvoro mrtvih, 25 povređenih (FOTO)
harkov-3.jpg
PlanetaRUSI IMAJU UBOJITU TAKTIKU: Otkriveni neverovatni nedostaci ukrajinske odbrane, HARKOV UGROŽEN KAO NIKADA DO SADA!
344.jpg
PlanetaZAŠTO JE HARKOV KLJUČ RUSKIH NAPADA Za sat na jednu poziciju palo 25 avionskih bombi: Ovo su glavni ciljevi žestoke ofanzive
rusi.jpg