Bombardovan auto-put
RUSKI NAPAD NA HARKOV: Najmanje dvoje poginulih, osmoro povređenih
Dve osobe su poginule, a osam je povređeno, uključujući devetomesečnu bebu, u današnjem ruskom napadu na Harkov, saopštio je načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinegubov.
Sinegubov je naveo da su ruske snage bombardovale auto-put u Harkovu, preneo je Unian.
Istakao je da su u napadu oštećene desetine stambenih zgrada i privatnih kuća, kao i da su zapaljeni automobili.
Ruska vojska je u noći između četvrtka i petka pokrenula masovni napad na energetsku i lučku infrastrukturu Ukrajine, oštetivši nekoliko brodova, uključujući i strane.
Kurir.rs/Unian
