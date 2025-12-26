Slušaj vest

Dve osobe su poginule, a osam je povređeno, uključujući devetomesečnu bebu, u današnjem ruskom napadu na Harkov, saopštio je načelnik Harkovske oblasti Oleg Sinegubov.

Sinegubov je naveo da su ruske snage bombardovale auto-put u Harkovu, preneo je Unian.

Istakao je da su u napadu oštećene desetine stambenih zgrada i privatnih kuća, kao i da su zapaljeni automobili.

Ruska vojska je u noći između četvrtka i petka pokrenula masovni napad na energetsku i lučku infrastrukturu Ukrajine, oštetivši nekoliko brodova, uključujući i strane.