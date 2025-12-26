Slušaj vest

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute istakao je da se ruski predsednik Vladimir Putin može zaustaviti samo na dva načina – jačanjem Ukrajine i većim ulaganjima u odbranu članica Alijanse.

"Kako bi se osigurali da se Vladimir Putin neće usuditi da napadne nijednu državu članicu NATO-a, ključno je maksimalno ojačati Ukrajinu", izjavio je Rute.

On je naglasio da takav pristup zahteva i od samih članica NATO-a da povećaju izdvajanja za odbranu.

Objasnio je da bi ispunjavanjem ta dva uslova – jačanjem Ukrajine i većim ulaganjima u odbranu – Savez postao dovoljno snažan da se odbrani, te da se Putin nikada ne bi usudio da preuzme takav rizik.

Podsetimo, Rute je i ranije izjavio da NATO mora da se pripremi za rat razmera kakve su doživeli naši dedovi i pradede. Sa tom procenom, međutim, nije se složio nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, koji je izrazio skepticizam prema scenariju sveobuhvatnog rata između Rusije i NATO-a.