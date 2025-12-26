Slušaj vest

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas da su Kijev i njegovi sponzori u Evropskoj uniji nevoljni da traže mirno rešenje sukoba u Ukrajini i da su udvostručili napore da sabotiraju sporazum koji se približava rešenju.

"Mislim da će nam 25. decembar 2025. godine ostati u sećanju kao prekretnica kada smo se zaista približili rešenju. Ali da li možemo da napravimo poslednji korak i postignemo sporazum zavisi od našeg rada i političke volje druge strane.

Ovo je posebno tačno u situaciji kada su Kijev i njegovi sponzori, posebno u Evropskoj uniji, koji nisu posvećeni sporazumu, udvostručili svoje napore da ga torpeduju", rekao je on u intervjuu za kanal Rosija 1.

Kako je naveo, ukrajinski plan za rešavanje krize koji je juče distribuiran radikalno se razlikuje od onoga što se pregovara sa američkom stranom.

Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press S

"Juče smo u ukrajinskim javnim grupama videli linkove ka planu od 20 tačaka. Znamo da se ovaj plan radikalno razlikuje, ako se uopšte može nazvati planom, od 27 tačaka na kojima smo radili sa američkom stranom poslednjih nedelja, počevši od početka decembra".

Prema njegovim rečima, Rusija je potpuno spremna da reši ukrajinski sukob, ali bez pravilnog rešavanja osnovnih problema koji su u korenu ove krize, jednostavno će biti nemoguće postići konačne sporazume.

Foto: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

"Moramo se fokusirati na suštinu problema. Potpuno smo spremni i očekujemo isti pristup sa druge strane", rekao je Rjabkov.

Komentarišući izjavu stalnog predstavnika SAD pri NATO-u Metjua Vitakera da SAD veruju da ako se sukob u Ukrajini može okončati, to će se dogoditi u narednih 90 dana, Rjabkov je ocenio da postavljanje veštačkih rokova neće pomoći u postizanju sporazuma o Ukrajini.

"Nikakvi veštački rokovi ovde neće pomoći, nikakvi rokovi - devet dana, 90 dana, šta god - oni ne olakšavaju pravi rad. Moramo prestati da gledamo u stranice kalendara i određujemo datume, već da se fokusiramo na suštinu stvari", zaključio je Rjabkov.