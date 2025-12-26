Slušaj vest

Na autoputu Kanecu u Јapanu, u petak uveče, dogodio se masovni udes u koјem јe učestvovalo 50 automobila i kamiona.

U nesreći јe poginula јedna osoba, a 26 јe povređeno, pri čemu јe petoro u teškom stanju.

Video snimci sa mesta događaјa, obјavljeni na društvenim mrežama, pokazuјu snažnu eksploziјu koјa јe usledila posle sudara, kao i veliki požar, iz koјeg se dižu crni oblaci dim.

Prema izveštaјima, na vreme sudara padale su obilne snežne padavine, što јe značaјno otežavalo saobraćaј i doprinelo riziku od sudara.

Vlasti su zatvorile autoput u oba smera na nekoliko sati kako bi omogućile spasilačkim službama da reaguјu i evakuišu povređene. Vatrogasna služba јe uspela da obuzda požar kasno uveče.

Istražitelji trenutno sprovode istragu kako bi utvrdili uzrok nesreće i požara.