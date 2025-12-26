Slušaj vest

Moskva raspoređuje nove hipersonične balističke rakete "orešnik" sposobne da nose nuklearne bojeve glave na bivšoj vazduhoplovnoj bazi u istočnoj Belorusiji, što bi moglo da poveća sposobnost Rusije da koristi rakete za dostizanje ciljeva širom Evrope, zaključila su dva američka istraživača proučavajući satelitske snimke.

Zaključak istraživača je u velikoj meri u skladu sa nalazima američkih obaveštajnih službi, rekao je izvor upoznat sa situacijom, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi podelio informacije koje nisu odobrene za javno objavljivanje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je jasno stavio do znanja da planira da rasporedi rakete srednjeg dometa „Oresnik“ u Belorusiji, sa procenjenim dometom do 5.500 kilometara, ali tačna lokacija nije ranije objavljena.

Raspoređivanje rakete „Orešnik“ dodatno bi istaklo rastuće oslanjanje Kremlja na pretnju nuklearnim oružjem, dok nastoji da obeshrabri članice NATO-a da snabdevaju Kijev oružjem koje može da pogodi duboko u Rusiji, rekli su neki stručnjaci. Ruska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na zahtev za komentar, dok je beloruska ambasada odbila da komentariše.

Državna novinska agencija Belta citirala je u sredu ministra odbrane Viktora Krenjina koji je rekao da raspoređivanje Oresnika neće promeniti ravnotežu snaga u Evropi i da je to „odgovor na agresivne akcije Zapada“. Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar, a CIA je odbila da komentariše.

Revidirana ruska strategija

Istraživači Džefri Luis iz Instituta za međunarodne studije Midlberi u Kaliforniji i Deker Evelet iz istraživačke i analitičke organizacije CNA u Virdžiniji rekli su da su svoje nalaze o raspoređivanju Orešnika zasnovali na snimcima satelitske kompanije Planet Labs, koje su pokazale karakteristike koje odgovaraju ruskoj strateškoj raketnoj bazi.

Luis i Evelet tvrde da su 90 odsto sigurni da će mobilni lanseri Oresnik biti stacionirani u bivšoj vazduhoplovnoj bazi u blizini Kričeva, oko 307 kilometara istočno od beloruske prestonice Minska i 478 kilometara jugozapadno od Moskve.

Moskva je testirala konvencionalno naoružani Orešnik protiv mete u Ukrajini u novembru 2024. Putin se hvali da ga je nemoguće presreti zbog brzina koje navodno prelaze 10 Maha. „Putin planira da rasporedi oružje u Belorusiji kako bi proširio njegov domet dalje u Evropu“, rekao je Džon Forman, stručnjak iz Čatam Hausa koji je služio kao britanski vojni ataše u Moskvi i Kijevu.

Forman je rekao da ovaj potez vidi i kao reakciju na planirano stacioniranje američkih konvencionalnih raketa u Nemačkoj sledeće godine, koje uključuju hipersoničnu raketu srednjeg dometa „Temni igl“.

Putin je, nakon sastanka sa svojim beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u decembru 2024. godine, rekao da bi Oresnik mogao biti stacioniran u Belorusiji u drugoj polovini ove godine, što je deo revidirane strategije u kojoj Moskva prvi put od Hladnog rata raspoređuje nuklearno oružje van svoje teritorije.

Lukašenko je prošle nedelje rekao da su prve rakete raspoređene, ne precizirajući lokaciju, dodajući da će se u Belorusiji nalaziti do deset Orešnika. Američki istraživači procenili su da je lokacija dovoljno velika da smesti samo tri lansirna uređaja i da bi se drugi mogli nalaziti negde drugde.

Politička poruka Moskve

Luis je rekao da raspoređivanje Oresnika u Belorusiji naglašava kako rusko stacioniranje nuklearnog oružja van njene teritorije šalje „političku poruku“ o povećanom oslanjanju na njega.

„Možete li da zamislite da postavimo nuklearno naoružane Tomahavke u Nemačkoj umesto samo konvencionalnih? Ne postoje vojni razlozi za postavljanje sistema u Belorusiji, samo politički“, rekao je Luis.