Rusija je već početkom decembra ispunila plan mobilizacije za 2025. godinu, prema kojem je trebalo da regrutuje više od 400.000 ljudi, dok su vlasti, uprkos problemima u popunjavanju vojske, nastavile da privlače nove vojnike povećanjem novčanih isplata.

Načelnik Uprave za opštu obaveštajnu službu Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je ruski plan mobilizacije za 2025. godinu bio da regrutuje 403.000 ljudi, a taj broj su, kako je naveo, dostigli početkom decembra.

"Time će Rusi premašiti svoj plan regrutovanja vojske 2025. godine", rekao je Budanov u intervjuu za Suspilne.

Kirilo Budanov Foto: Volodymyr Tarasov / Sipa Press / Profimedia

Dodao je da su glavni izvor popunjavanja ruske vojske vojnici po ugovoru. Prema njegovim rečima ruski plan mobilizacije za 2026. godinu je regrutovanje 409.000 ljudi.

Na pitanje da li se Rusija suočava sa problemima u procesu regrutovanja ljudi za rat, on je odgovorio: "Naravno. Zato periodično povećavaju nivo paušalnih isplata: to varira u zavisnosti od regiona, ali to su značajni iznosi. Tako mame ljude u vojsku", istakao je Budanov.