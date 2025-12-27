Slušaj vest

Ruska vojska objavila je video u kojem se vide njihovi vojnici kako pobednički hodaju po komandnom mestu ukrajinske vojske, koje se nalazi u samom središtu Guljajpolja, važnog strateškog čvorišta kome su se Rusi nedavno približili, a zatim otpočeli frontalni napad na grad.

Ukrajinci su sve vreme, dok traje bitka za grad, tvrdili da uspešno odbijaju ruske pokušaje infiltracije i proboja u samo urbano središte, pa je snimak ruskih vojnika kako mirno šetaju centrom grada izazvao nemalo iznenađenje u Ukrajini.

Posebno stoga što su Rusi u videu naveli da su ukrajinski vojnici sa komandnog položaja pobegli gotovo glavom bez obzira, ostavljajući praktično netaknutim svu dokumentaciju, kancelarijski pribor, računare i telefone.

Video već nekoliko dana kruži među ruskim vojnicima, a sada se probio i do ukrajinskih vojnika na društvenim mrežama. Navodno je reč o komandnom mestu jedne od brigada Teritorijalne odbrane, koje su, prema nekim nezvaničnim tvrdnjama, još '18. decembra napustile svoje položaje, prenosi Ukrainska pravda.

Ukrajinci pokreću hitnu istragu

Komandanti vojske Ukrajine zaduženi za to područje saopštili su da pokreću hitnu istragu. Portparol ukrajinskih snaga Vladimir Vološin rekao je:

– Prvo moramo da utvrdimo razloge i okolnosti koje su dovele do te situacije i da li se tako nešto uopšte dogodilo. Nadležne institucije već sprovode kriminalističku istragu. Kada budemo imali konkretna saznanja iz istrage, podelićemo ih s javnošću. Ništa nećemo skrivati.