Slušaj vest

Rejting francuskog predsednika Emanuela Makrona pao je na 25 odsto u decembru, što je najniži nivo od njegovog stupanja na funkciju 2017. godine, pokazali su rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnjenja.

Posle blagog porasta u novembru, kada je njegova popularnost dostigla 29 odsto, Makron je izgubio 4 procentna poena u decembru.

Ovaj pad se, prema istraživanju koje je sprovela agencija Toluna/Harris Interactive za francuski informativni tv kanal LCI, uglavnom objašnjava preusmeravanjem pažnje sa međunarodnih pitanja na unutrašnju politiku Francuske.

Prema istom istraživanju, samo 37 odsto Francuza planira da gleda tradicionalne predsedničke čestitke na kraju godine, što je smanjenje u odnosu na prethodne godine (40 odsto u 2024. i 43 odsto u 2023. godini).

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

U istraživanju se beleži i pad popularnosti drugih ključnih političara. Premijer Francuske Sebastijan Lekornu je zabeležio blagi pad na 34 odsto, dok su najviši rezultati među članovima vlade ministar pravde Žeral Darmanen (38 odsto), ministar unutrašnjih poslova Loren Nunez (28 odsto) i ministarka kulture Rašida Dati (24 odsto). S druge strane, ministar zadužen za ekološke promene, Matje Lefevr zabeležio je rast od jednog procentnog poena, sa 14 odsto na 15 odsto.

U samom vrhu političkog barometra nalazi se lider ekstremne desnice Žordan Bardela sa 42 odsto, dok je liderka Nacionalnog okupljanja Marin le Pen pala na 39 odsto. Na trećem mestu su Bruno Retajo, lider desničarskog republikanskog bloka i Marion Marešal, oboje sa 30 procenata.

straživanje je sprovedeno između 22. i 23. decembra 2025. godine na uzorku od 1.099 osoba, uz marginu greške od 1,4 do 3,1 procenta.