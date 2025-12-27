Slušaj vest

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da se plan od 20 tačaka, koji je objavila Ukrajina i dogovorio sa Sjedinjenim Državama, „radikalno razlikuje“ od sporazuma postignutih između Vašingtona i Moskve, prenosi Ukrajinska pravda.

Govoreći na ruskoj državnoj televiziji, Rjabkov je pomenuo „plan od 20 tačaka“ koji se, kako je rekao, pojavio „na ukrajinskim javnim kanalima“.

„Znamo da se ovaj plan – ako se uopšte može nazvati planom – radikalno razlikuje od 27 tačaka na kojima smo radili sa američkom stranom poslednjih nedelja, počev od početka decembra“, rekao je.

Rjabkov je dodao da će u bliskoj budućnosti biti održana „detaljna analiza sastanaka“ između ruskih i američkih predstavnika na Floridi.

Sergej Rjabkov Foto: EPA/Miguel Gutierrez

Neodstupanje od datog okvira

„Međutim, politička volja da se ostane u okviru postavljenom u Ankoridžu nije samo fundamentalna za nas, već je imperativ. Ne možemo ići preko tih granica, inače to neće biti samo nestabilan sporazum – sporazuma uopšte neće biti“, naglasio je.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prvi je otkrio sadržaj mirovnog plana od 20 tačaka dogovorenog sa Sjedinjenim Državama 24. decembra. Moskva je ranije najavila da će tražiti značajne izmene nacrta mirovnog plana koji su dogovorile Ukrajina i Sjedinjene Države.