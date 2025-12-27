Slušaj vest

Ljudi iz užeg kruga Donalda Trampa, poput Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, Rusiju vide kao zemlju ogromnih prirodnih resursa i potencijalnih poslovnih prilika nakon mogućeg okončanja rata u Ukrajini. Oni smatraju da bi povratak Rusije u svetsku ekonomiju doneo profit američkim investitorima i doprineo stabilizaciji odnosa sa Evropom, ocenjuje Volstrit džornal.

Međutim, kako navodi WSJ, dugogodišnji američki investitori i analitičari sa iskustvom u Rusiji upozoravaju da su ta očekivanja preuveličana.

List podseća da je ruska ekonomija vredna oko 2,5 biliona dolara — približno veličine italijanske — i da se suočava sa slabim dugoročnim rastom, padom broja stanovnika i iscrpljivanjem lako dostupnih energetskih resursa.

Geopolitički analitičar Čarls Heker, koji je decenijama radio u Sovjetskom Savezu i Rusiji, kaže da „Rusija nije Smaragdni grad niti Eldorado“ i dodaje da je „veličina nagrade manja nego što mnogi misle“. Prema njegovim rečima, čak i eventualni mirovni sporazum u Ukrajini ne bi uklonio duboko ukorenjeno neprijateljstvo Moskve prema Zapadu, zbog čega bi strane kompanije i dalje poslovale pod stalnim geopolitičkim rizikom.

WSJ dalje navodi da investitore dodatno obeshrabruje politički i pravni ambijent u zemlji. Kao primer se navodi sve veći broj nacionalizacija i zaplena imovine stranih i domaćih vlasnika. Bivša zvaničnica ruske centralne banke Aleksandra Prokopenko, danas analitičarka u Berlinu, ocenjuje da je "za svakog običnog stranog investitora Rusija i dalje neinvestabilna".

Američki list navodi da bi se, u slučaju ukidanja sankcija, pojedini izvoznici možda vratili na rusko tržište, ali bez velikih ulaganja. Američki investitor Majkl Kalvi, koji je decenijama poslovao u Rusiji, kaže da bi kompanije mogle pokušati da obezbede pristup jedinstvenim resursima, poput gasnih nalazišta na Arktiku, ali dodaje:

"Bio bih iznenađen ako bi iko počeo da ulaže milijarde u stvarne investicije u narednim godinama."

Kalvi takođe ističe da Rusija ima značajne prirodne resurse i talentovane preduzetnike, ali upozorava na „sistemske rizike“ poslovanja u zemlji, podsećajući na sopstveno hapšenje tokom poslovnog spora sa investitorima bliskim Kremlju.

U tekstu se citira i Pavel Hodorkovski, sin bivšeg vlasnika naftne kompanije Jukos i nekada najbogatijeg Rusa Mihaila Hodorkovskog (mnogi ga zovu Putinov neprijatelj broj jedan), koji danas živi u inostranstvu. On upozorava da „Putin drži reč samo onome kome je lično da“, ocenjujući da su dugoročna, kapitalno intenzivna ulaganja u Rusiji neprihvatljivo rizična.

WSJ ocenjuje da, uprkos bogatim resursima i povremenom interesovanju Zapada, Rusija ostaje nepredvidivo i visoko rizično okruženje za ozbiljna strana ulaganja, naročito u trenutku kada rat i geopolitičke tenzije još traju.