Tokom noći i u ranim jutarnjim satima, ruske snage izvele su masovan raketni napad na Kijev, izazivajući snažne eksplozije. U gradu od 01:27 traje vazdušna opasnost, a ukrajinske snage ratnog vazduhoplovstva upozoravaju na grupe krstarećih raketa koje dolaze sa svih strana, naročito sa severa i juga.

Prema izveštajima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, medicinske službe zbrinule su petoro povređenih, od kojih je četvoro hospitalizovano, a jedno je dobilo ambulantnu pomoć.

Povređeni su u različitim delovima grada, uključujući Golosijevski, Obolonski i Desnjanski okrug.

Napad je izazvao prekide u snabdevanju strujom, vodom i grejanjem u pojedinim delovima Kijeva. Lokalne vlasti i monitoring kanali navode da su ciljevi uključivali hidroelektrane (HES) i termoelektrane (TEЦ), a u napad su korišćene krstareće, balističke i aerobalističke rakete, uključujući i rakete tipa „Kalibr“.

Takođe, u vazdušnom prostoru Kijeva i okolnih oblasti uočeni su ruski bespilotni letelice (BPLA), neke od njih usmerene ka Lisovom masivu i Teremkama.