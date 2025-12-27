MASOVNI RAKETNI NAPAD NA KIJEV TRAJE VEĆ 7 SATI: "Ruske rakete dolaze sa svih strana!" Dron umalo srušio zgradu! (VIDEO)
Tokom noći i u ranim jutarnjim satima, ruske snage izvele su masovan raketni napad na Kijev, izazivajući snažne eksplozije. U gradu od 01:27 traje vazdušna opasnost, a ukrajinske snage ratnog vazduhoplovstva upozoravaju na grupe krstarećih raketa koje dolaze sa svih strana, naročito sa severa i juga.
Prema izveštajima gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, medicinske službe zbrinule su petoro povređenih, od kojih je četvoro hospitalizovano, a jedno je dobilo ambulantnu pomoć.
Povređeni su u različitim delovima grada, uključujući Golosijevski, Obolonski i Desnjanski okrug.
Napad je izazvao prekide u snabdevanju strujom, vodom i grejanjem u pojedinim delovima Kijeva. Lokalne vlasti i monitoring kanali navode da su ciljevi uključivali hidroelektrane (HES) i termoelektrane (TEЦ), a u napad su korišćene krstareće, balističke i aerobalističke rakete, uključujući i rakete tipa „Kalibr“.
Takođe, u vazdušnom prostoru Kijeva i okolnih oblasti uočeni su ruski bespilotni letelice (BPLA), neke od njih usmerene ka Lisovom masivu i Teremkama.
Zvanične službe trenutno procenjuju obim štete i rade na obnavljanju oštećene infrastrukture. Grad ostaje pod stalnom zračnom opasnošću, dok vlasti apeluju na stanovnike da se pridržavaju mera zaštite.
