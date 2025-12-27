Slušaj vest

Tokom masovnog napada na Kijev u Darnickom okrugu došlo je do požara u stambenim višespratnicama i privatnim kućama, dok su automobili zapaljeni zbog pada krhotina, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

"U Darnickom okrugu krhotine su pogodile 24-spratnu zgradu. Gori gornji sprat", naveo je Kličko.

Uništeni su 24. i još neki spratovi gde ne živi niko, a povređenih (na tom mestu) zasad nema. Takođe je izbio požar na gornjim spratovima susedne zgrade.

U istom okrugu je zapaljeno i nekoliko privatnih kuća, a postoji i pretnja širenja vatre na dom za stare, iz kojeg je evakuisano deset osoba.

U Dnjeprovskom okrugu došlo je do požara u 18-spratnoj zgradi, gde traju spasilačke operacije jer se sumnja da ispod ruševina može biti osoba. "Bespilotna letelica je pogodila 18-spratnu zgradu, požar je na trećem spratu, a na petom spratu može biti osoba ispod ruševina“, rekao je Kličko.

Šef Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko dodao je da su posledice evidentirane u sedam okruga glavnog grada. Osim zgrada, gore automobili, oštećen je garažni kompleks i izbijena su stakla.

U Solomjanskom okrugu, ruske snage su pogodile studentski dom na nivou 9. sprata.