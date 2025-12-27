Slušaj vest

Aerodromi Žešov i Lublin u jugoistočnoj Poljskoj privremeno su zatvoreni nakon što su poljske oružane snage digle borbene avione zbog današnjih ruskih napada na Ukrajinu, objavila je Poljska agencija za vazdušnu navigaciju na X.

Poljska vojska je jutros oko 4.00 saopštila da su, zbog ruskog raketiranja Ukrajine, odlučili da pošalju poljske borbene avione u vazduh.

"U skladu sa važećim procedurama, Operativna komanda OS Poljske aktivirala je sve neophodne snage i sredstva koja su joj na raspolaganju. Borbeni avioni su poleteli, a kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja stavili su se u stanje pripravnosti“, saopšteno je.

Kako se dodaje u saopštenju, "ove aktivnosti imaju preventivni karakter i usmerene su na zaštitu i obezbeđenje vazdušnog prostora, posebno u regionima koji graniče sa ugroženim područjima“.

"Operativna komanda Oružanih snaga Poljske (DORSZ) prati aktuelnu situaciju, a podređene snage i sredstva ostaju spremne za trenutni odgovor", piše u saopštenju.

O završetku aktivnosti, DORSZ je obavestio nakon 8 časova.

"Obaveštavamo da nije primećeno kršenje vazdušnog prostora Poljske", navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.