Komandant Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK) Denis Kapustin ubijen je tokom borbene misije na bojištu u Zaporožju u noći između 26. i 27. decembra. Vest je objavila njegova jedinica. Prema prvim informacijama, Kapustin je poginuo od posledica udara FPV drona.

Iz jedinice su poručili da će više detalja objaviti naknadno, dok se utvrde sve okolnosti incidenta.

"Svi detalji biće objavljeni kasnije dok se utvrđuju okolnosti incidenta. Pobrinućemo se da te osvetimo, Denise"“, stoji u objavi korpusa.

Ko je bio Kapustin?

„Mi smo loši momci, ali se borimo protiv stvarno zlih momaka“, izjavio je prošle godine Kapustin, ruski militant koji je vodio paravojne upade u Rusiju s ukrajinske teritorije. RDK je najveća od tri antiruske paravojne grupe koje se bore na strani Ukrajine.

Kapustin je ranije rekao da su u filmovima postojali samo dobri i loši momci obučeni u crno, ali da je on želeo da bude „crni junak koji se bori za dobro“. Vodio je i modnu marku koja je prodavala majice i kape sa simbolima belog nacionalizma i ksenofobije, uključujući i nacistički simbol 88. Odbacivao je etiketu neonaciste.

Fudbalski huligan, povezan sa neonacistima

Kapustinov RDK i druge dve protuputinovske paravojne grupe u Ukrajini – Legija „Sloboda Rusije“ i Sibirski bataljon – dospele su u centar pažnje nakon što su 12. marta 2024. izvele najveće prekogranične upade u oblasti Kurska i Belgoroda, gde su se borile više od dve nedelje. Pre toga, njihov najveći upad bio je u maju 2023.

„Mi smo deo ukrajinske vojske, ali imamo ozbiljne političke ambicije – da marširamo do Moskve i srušimo Putinov režim. To je u interesu Ukrajine“, rekao je Kapustin.

Kapustin je rođen u Moskvi, a sa 17 godina preselio se u nemački Keln. Tamo je stekao reputaciju uličnog borca i skinheda, učestvovao je u neredima na fudbalskim utakmicama i na EP 2016. u Marseju. Nemačka mu je 2019. ukinula boravišnu dozvolu i zabranila ulazak u Šengen zbog „delovanja protiv liberalno-demokratskog ustava“.

Bio je povezan i s američkim neonacističkim grupama, ali je odbacivao etiketu neonaciste i uživao u provokacijama novinara.

Opisivao je sebe kao ruskog nacionalistu koji se bori za Ukrajinu jer smatra da "pravi ruski nacionalisti treba da se protive Putinu".

"Tačno znam da je Putin najgore što se Rusiji moglo dogoditi. Zato su moji bivši saborci, koji se bore za njega, a sebe smatraju nacionalistima, moji najveći neprijatelji. Oni me smatraju izdajnikom, a ja njih smatram izdajnicima“, objasnio je.