TEŠKA NOĆ ZA KIJEV, HITNO SE OGLASIO KLIČKO: Ukrajinska prestonica u plamenu, raste broj povređenih, ima i DECE! "TERORISTI NAMERNO GAĐAJU DOMOVE!"
Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 11, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko putem Telegrama.
„U Kijevu je povređeno jedanaest osoba. Osmoro je zbrinuto u bolnicama, dok je ostalima medicinska pomoć ukazana na mestu događaja ili ambulantno“, naveo je Kličko.
Ukrajinske vlasti su potvrdile da su među povređenima i dvoje dece.
U ovom noćnom napadu takođe je pogođen i studentski dom!
Gotovo trećina prestonice ostala je bez grejanja, a pojedini delovi grada i bez električne energije. Ranije tokom dana bilo je saopšteno da je u napadu povređeno najmanje pet osoba.
Usled napada izbio je požar u Goloseivskom okrugu, prema prvim informacijama na benzinskoj stanici, dok su ostaci dronova pali na više lokacija u gradu.
Tokom noći ruske snage su izvele napade na nekoliko okruga u Kijevskoj oblasti. Tom prilikom oštećeni su stambeni objekti, gradilišta i industrijska postrojenja, saopštile su ukrajinske vlasti.
U raketnom napadu u Višgorodskom okrugu jedna osoba je ostala zatrpana pod ruševinama porušene kuće, ali je kasnije izvučena i predata medicinskim ekipama.
„Teroristička država nastavlja rat protiv civilnog stanovništva. Neprijatelj namerno gađa ključnu infrastrukturu i domove građana“, navodi se u objavi kijevske vojne administracije na Telegramu.
U napadu su oštećeni proizvodni objekti jednog preduzeća, dva automobila, a požar je zahvatio i jedno gradilište.
U Kijevu i brojnim regionima Ukrajine i dalje je na snazi vazdušna uzbuna zbog opasnosti od balističkih raketa.
