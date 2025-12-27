Slušaj vest

Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 11, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko putem Telegrama.

U Kijevu je povređeno jedanaest osoba. Osmoro je zbrinuto u bolnicama, dok je ostalima medicinska pomoć ukazana na mestu događaja ili ambulantno“, naveo je Kličko.

Ukrajinske vlasti su potvrdile da su među povređenima i dvoje dece.

U ovom noćnom napadu takođe je pogođen i studentski dom!

Gotovo trećina prestonice ostala je bez grejanja, a pojedini delovi grada i bez električne energije. Ranije tokom dana bilo je saopšteno da je u napadu povređeno najmanje pet osoba.

Usled napada izbio je požar u Goloseivskom okrugu, prema prvim informacijama na benzinskoj stanici, dok su ostaci dronova pali na više lokacija u gradu.

Tokom noći ruske snage su izvele napade na nekoliko okruga u Kijevskoj oblasti. Tom prilikom oštećeni su stambeni objekti, gradilišta i industrijska postrojenja, saopštile su ukrajinske vlasti.

U raketnom napadu u Višgorodskom okrugu jedna osoba je ostala zatrpana pod ruševinama porušene kuće, ali je kasnije izvučena i predata medicinskim ekipama.

„Teroristička država nastavlja rat protiv civilnog stanovništva. Neprijatelj namerno gađa ključnu infrastrukturu i domove građana“, navodi se u objavi kijevske vojne administracije na Telegramu.

Kijev
U napadu su oštećeni proizvodni objekti jednog preduzeća, dva automobila, a požar je zahvatio i jedno gradilište.

U Kijevu i brojnim regionima Ukrajine i dalje je na snazi vazdušna uzbuna zbog opasnosti od balističkih raketa.

