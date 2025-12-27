Slušaj vest

Tajland i Kambodža postigli su dogovor o prekidu vatre, saopštili su danas ministri odbrane dve zemlje u zajedničkom saopštenju. Kako prenosi BBC, obe strane su se složile da obustave kretanje trupa i dozvole civilima koji žive u pograničnim područjima da se vrate svojim kućama.

Dogovorom o primirju zaustavljeni su intenzivni granični sukobi u kojima je poginula najmanje 41 osoba, a raseljeno skoro milion ljudi.

Prekid vatre stupio je na snagu u podne po lokalnom vremenu.

Prema dogovoru, 18 kambodžanskih vojnika, koje drži Tajland biće oslobođeno za 72 sata, navodi se u saopštenju.

Dogovor je postignut nakon višednevnih razgovora tajlandskih i kambodžanskih zvaničnika.

Sukob, koji je okončan u julu ove godine, obnovljen je 7. decembra, nakon što su dva tajlandska vojnika ranjena i ;nastavljen uprkos izjavi predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da su dve države, uz njegovu podršku, polovinom decembra dogovorile primirje.

Tajland je tvrdio da izvodi vazdušne napade samo na vojne ciljeve, dok je Kambodža lansirala rakete srednjeg dometa BM-21.