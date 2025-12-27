RUSKI VOJNICI ZAGAZILI KROZ LEDENU VODU, PA POGINULI: Pokušali da pređu granicu u Harkovu, sačekali ih ukrajinski dronovi, pogledajte horor snimak! (VIDEO)
Ukrajinski graničari saopštili su da su sprečili pokušaj ruskog prelaska državne granice u Harkovskoj oblasti, usmrtivši najmanje devet ruskih vojnika.
Državna granična služba Ukrajine saopštila je da se incident dogodio 25. decembra u blizini reke Lozova.
Pokušaj prelaska otkriven uprkos mraku i vremenskim uslovima
Prema saopštenju, ruska grupa je pokušala da pređe granicu krećući se kroz ledenu vodu pod okriljem mraka i teških vremenskih uslova.
Pokušaj prelaska otkrili su operateri iz jedinice za izviđanje i udar dronova „Strajks“ 4. graničnog odreda.
Graničari su rekli da su operateri dronova pratili grupu i izveli udare na napadače, ometajući pokušaj napredovanja.
Masovan noćni napad na Kijev
Podsetimo, noćas je izveden masovan ruski napad na Kijev, izazivajući snažne eksplozije, a pojavila se i fotografija pogođenog studentskog doma.
