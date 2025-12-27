Slušaj vest

Ukrajinski graničari saopštili su da su sprečili pokušaj ruskog prelaska državne granice u Harkovskoj oblasti, usmrtivši najmanje devet ruskih vojnika.

Državna granična služba Ukrajine saopštila je da se incident dogodio 25. decembra u blizini reke Lozova.

Pokušaj prelaska otkriven uprkos mraku i vremenskim uslovima

Prema saopštenju, ruska grupa je pokušala da pređe granicu krećući se kroz ledenu vodu pod okriljem mraka i teških vremenskih uslova.

Pokušaj prelaska otkrili su operateri iz jedinice za izviđanje i udar dronova „Strajks“ 4. graničnog odreda.

Graničari su rekli da su operateri dronova pratili grupu i izveli udare na napadače, ometajući pokušaj napredovanja.

Masovan noćni napad na Kijev

Podsetimo, noćas je izveden masovan ruski napad na Kijev, izazivajući snažne eksplozije, a pojavila se i fotografija pogođenog studentskog doma.

(Kurir.rs/Euromaidanpress.com/Prenela:M.V.)

