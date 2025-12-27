Slušaj vest

Italijanski vulkan Etna na ostrvu Sicilija pokazao je u petak obnovljene znake aktivnosti, izbacujući usijani materijal i male količine pepela iz svog severoistočnog kratera, saopštio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Eruptivni oblak je nošen vetrovima ka severoistoku, a manji obori pepela zabeleženi su u priobalnom gradu Taormina i u Pjano Provencani, području koje obuhvata skijališta, naveo je institut u saopštenju na Fejsbuku.

Sporadične eksplozije su takođe viđene u krateru Boka Nuova, gde je usijani materijal izbačen i do nekoliko desetina metara iznad oboda kratera, dodao je INGV.

Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune kako bi ukazala na veliku verovatnoću fontana lave.