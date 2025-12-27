Slušaj vest

Ruske snage pretrpele su težak poraz u još jednom pokušaju mehanizovanog proboja ukrajinske odbrane u sektoru Dobropilje, a objavljeni video snimci prikazuju uništena oklopna vozila, preneo je Kijev post.

Ukrajinski dronovi napali su i odbili rusku oklopnu kolonu u subotu, samo nekoliko kilometara od opkoljenog grada Pokrovska, navodi kijevski list.

U napadu koji je izveo 1. korpus "Azov" pogođeni su jedan tenk, devet oklopnih vozila za izvlačenje MT-LB i BREM, četiri terenska vozila i jedan mostopolagač. Prema objavi 1. korpusa na Telegramu, kretanje Rusa zaustavljeno je na više pravaca istovremeno.

Veliki deo zasluga za odbijanje napada pripisan je grupi „Lazar“, zasebnoj jedinici specijalnih snaga unutar ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme (USF).

Međutim, iako video prikazuje oklopna vozila pogođena na terenu prekrivenom snegom, Kijev post napominje da nije uspeo nezavisno da potvrdi tačno vreme i lokaciju snimka. Iz 1. korpusa su poručili da je ovo samo deo ruskih gubitaka na tom području.